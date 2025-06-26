Строительная готовность детсада в ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе достигла 50%
Детский сал, рассчитанный на 255 воспитанников, строят в жилом комплексе «Квартал Авиаторов» на территории Балашихи. В настоящее время готовность объекта составляет почти 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Согласно проекту, общая площадь трёхэтажного детсада составляет 3.5 тыс. квадратных метров. В здании будет 11 групповых ячеек, в каждой из которых предусмотрена игровая, спальня, буфетная, санузел и раздевалка. В детском саду будут также музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок. А на прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки.«На объекте полностью завершены монолитные работы. Сейчас ведётся установка внутренних перегородок, обустройство фасада, монтаж наружных и внутренних инженерных систем. Работы идут согласно установленному графику», — говорится в сообщении.