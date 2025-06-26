Строительная готовность детсада в ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе достигла 50%

26 июня 2025, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сал, рассчитанный на 255 воспитанников, строят в жилом комплексе «Квартал Авиаторов» на территории Балашихи. В настоящее время готовность объекта составляет почти 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





