Московский областной форум «Многодетная Россия» собрал в Шатуре около 50 семей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Полсотни семей со всего Подмосковья собрал в Шатуре седьмой Московский областной форум «Многодетная Россия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На одной площадке собрались самобытные, талантливые, дружные и большие семьи. В семьи Додхобаевых – девять детей. Старшей, Камиле, – 23 года, младшему, Радмиру, – пять месяцев. Мария и Мансуржон учат детей любви, ответственности, заботе и уважению. Именно в этом, по мнению родителей, – секрет семейного счастья», – говорится в сообщении.Дети приняли участие в мастер-классах, пробовали свои силы в армрестлинге, прыгали на батутах, а родители разговаривали о важном.
Большие семьи волнуют такие вопросы, как льготная ипотека, сертификаты на приобретение автомобиля, меры социальной поддержки, которым в Подмосковье уделяют особое внимание. Многодетным семьям выделяют земельные участки, подводят к ним коммуникации, строят дороги.
На форуме также провели конкурс «Семейный пирог». Участники приготовили настоящие кулинарные шедевры – творожные пироги, с вишней, с капустой и шпинатом.
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Лора Луганская