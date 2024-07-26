Шатурские долголеты приняли участие в областном велофестивале

В субботу, 27 июля 2024 года, верующие встречают День памяти святого апостола от 70-ти Акилы. В древности в это время также задабривали мифического хозяина полей — Полевого. С приходом христианства на Русь, эти праздники сплелись воедино, а православные традиции срослись с поверьями предков, приметами, обрядами и былинами, история которых теряется во мраке веков.