Шатурские долголеты приняли участие в областном велофестивале

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Члены клуба «Активное долголетие» городского округа Шатура приняли участие в областном велофестивале, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Известный факт, что сегодня многие пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни. Но существует выход из положения – в данном случае поможет езда на велосипеде», — прокомментировали активный отдых представителей серебряного возраста в центре социального обслуживания и реабилитации «Шатурский».По мнению инструктора шатурского социального центра, физическая нагрузка от езды на велосипеде очень полезна: она помогает сохранить силу мышц, предотвращает набор лишнего веса, положительно влияет на кровообращение и является профилактикой болезней сердца.
Отмечается, что участники программы «Активное долголетие» могут брать велосипеды напрокат бесплатно.
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