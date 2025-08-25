«Я немного не втыкаю»: Работа Олеси Иванченко в эскорте, образ наивной простушки и сравнения с Анастасией Заворотнюк
25 августа свой 30-й день рождения отмечает одна из восходящих звезд современного российского юмора, телеведущая, стендап-комик и видеоблогер Олеся Иванченко. Она начала покорять зрителей еще в годы студенчества, принимая участие в КВН. С тех пор талантливая девушка добилась многого и даже победила в рейтинге «30 до 30» в номинации «Новые медиа» от журнала Forbes. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Олеси Иванченко
Олеся Иванченко родилась 25 августа 1995 года в станице Калужская Краснодарского края в семье учителей. С детства она проявляла незаурядные способности: уже в шесть лет знала программу первого класса и пошла в школу раньше сверстников. Олеся была активной и творческой личностью — участвовала в школьных мероприятиях и легко становилась душой компании. После окончания школы с золотой медалью она поступила в Кубанский государственный университет на факультет международных отношений, где изучала историю и иностранные языки. Позже она получила степень магистра, совмещая учёбу с выступлениями в КВН.
Ещё во время учёбы в университете Олеся увлеклась КВН. Она выступала за команду родного вуза и быстро стала её ключевым участником. Благодаря трудолюбию и чувству юмора ей удалось достичь значительных успехов. Команда дошла до Премьер-лиги КВН, четвертьфинала Международной лиги в Минске и финала Центральной Краснодарской лиги. В 2019 году Олеся присоединилась к команде «Планета Сочи» и участвовала в 1/8 финала Высшей лиги КВН. Однако после этого этапа она решила покинуть коллектив и сосредоточиться на сольной карьере.
После переезда в Москву Олеся начала активно ходить на кастинги юмористических шоу. В 2020 году она дебютировала на ТНТ в десятом сезоне шоу «Comedy Баттл», где представила монолог о воспитании парней. Хотя она покинула проект после второго этапа, её запомнили и зрители, и коллеги. Затем она участвовала в шоу «Открытый микрофон», но не была выбрана ни одним из наставников. Несмотря на это, Олеся не сдалась: вместе с другими юмористками Лизой Смолиной, Викой Деминой и Оксаной Мафагел она создала YouTube-проект «Больно смешно», а позже вошла в состав «Женской сборной» на ТНТ.
Иванченко в шоу «Натальная карта»
Настоящий прорыв в карьере Олеси Иванченко произошел в 2023 году, когда она вместе с комиком Дмитрием Журавлевым запустила юмористическое астрологическое шоу «Натальная карта». В этом проекте Олеся выступила в неожиданном амплуа профессионального астролога — она детально анализировала натальные карты знаменитостей, раскрывая особенности их характера и судьбы на основе дат рождения.
Дмитрий Журавлев мастерски играл роль скептика, создавая комический контраст и добавляя программе легкости и юмора. Успех шоу оказался феноменален и объяснялся несколькими ключевыми факторами: растущим интересом аудитории к астрологии и самопознанию, уникальной харизмой ведущих, создавших гармоничный тандем серьезности и юмора, а также особой искренностью Олеси — зрители отмечали ее неподдельную непосредственность, доверчивость и удивительную способность оставаться собой. «Натальная карта» принесла Иванченко не только миллионы поклонников, но и признание на телевидении, открыв двери в такие проекты, как «Быстрые свидания» и «Женское шоу».
Сравнения Иванченко с Анастасией Заворотнюк
Сравнения Олеси Иванченко с Анастасией Заворотнюк стали массовым явлением в медиапространстве после того, как в 2025 году юмористка получила главную роль в сериале «Няня Оксана». Данную картину многие зрители и критики восприняли как ремейк культового ситкома «Моя прекрасная няня». Параллели между двумя актрисами возникли не случайно и имеют несколько веских оснований.
Прежде всего, многие отмечают внешнее сходство — особенно то, что Олеся напоминает Заворотнюк в период её молодости и расцвета в роли няни Вики. Это сходство усиливается за счёт стилистических решений в сериале, где Иванченко появляется в образе, намеренно отсылающем к образу Заворотнюк. Кроме того, ключевым фактором стала сюжетная параллель: история провинциалки из Краснодарского края (Оксаны в исполнении Иванченко), которая становится няней в богатой семье столичного вдовца, воспитывающего троих детей, напрямую перекликается с сюжетом оригинального сериала. Эта нарративная общность заставила зрителей провести неизбежные параллели.
Наконец, важно отметить и сходство в создаваемых образах. Олеся, как и Заворотнюк в своё время, создаёт на экране образ доброй, искренней, немного наивной, но при этом харизматичной и «своей в доску» героини, что вызывает схожие эмоции у аудитории. Сама Олеся Иванченко отнеслась к таким сравнениям с большим пониманием и тактом, но при этом подчеркнула, что не считает себя актрисой уровня Анастасии Заворотнюк и не претендует на её статус. В своих многочисленных интервью она ясно дала понять:
«Я не актриса. Это моя проба пера на данном поприще... Наш проект наш проект позиционируется не как ремейк. Если вы досмотрите первый сезон до конца, это станет очевидно. Но, безусловно, он вдохновлен проектами-предшественниками», — цитирует Иванченко starhit.ru.
Она с огромным уважением отзывается о наследии Заворотнюк, называя няню Вику своей «главной музой в творчестве и любимой героиней детства», которая подарила ей «веру в себя и свою идентичность».
«Няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк — одна из главных муз в моем творчестве и моя любимая героиня моего детства. Она даровала мне в том числе свою творческую органику, веру в себя и свою идентичность. Поэтому, если честно, меня задевают слова о какой-то "замене". Повторюсь, Анастасия — одна из моих любимейших артисток, подарившая всей стране любимую няню Вику, и я даже не претендую на такой статус», — заверила Олеся.
Иванченко выразила надежду, что зрители смогут принять её героиню Оксану как самостоятельный и уникальный образ, в который она вложила частичку собственной личности и света.
Хейт Олеси Иванченко со стороны зрителей
В апреле 2025 года Олеся Иванченко оказалась в центре скандала после рассказа в шоу «Быстрые свидания» о случае из прошлого: её пригласили на мероприятие с неясным форматом, предложив удвоенный гонорар за «создание атмосферы». Она подготовила развлекательную программу, но на месте обнаружила, что мероприятие носит характер эскорта.
«Я уже начинала работать ведущей и думала, что меня зовут как модератора. Прихожу веселая, с собой флешка с конкурсами… Тут заходят просто нереальные красотки. Мы сидим, приходят мужчины… Думаю, какую-то атмосферу надо создавать. Я тост сказала — один, потом второй… Меня в сторону отводит мальчик, который меня позвал, и говорит: "Олеся, это немного не наш формат, вы не поняли, куда пришли". Я говорю: "У меня есть презентация: "Угадай советский фильм"». Один из мужчин, которому нужно было эскорт-сопровождение, понял, что я немного не втыкаю, и сказал, что мне лучше уехать. Я и уехала», — делилась Иванченко на шоу.
История быстро стала вирусной: одни увидели в ней милое недоразумение, другие — пиар-ход. Её образ наивной и немного рассеянной девушки, который принёс популярность в шоу «Натальная карта», также стал предметом жарких споров. Психолог Вероника Степанова предположила, что такая «дурашливость» может быть стратегией, чтобы предвосхитить критику и вызвать симпатию. Многие зрители начали сомневаться в искренности её поведения, разделившись на тех, кто видит в этом естественность, и тех, кто считает это расчетливой игрой.
С ростом популярности Олеся столкнулась с волной хейта в соцсетях: хештег «разоблачение Олеси Иванченко» набрал миллионы просмотров. Критики обвиняют её в лицемерии и двойных стандартах, указывая на то, что она осуждает мужчин за откровенные фото, но сама публикует провокационные снимки. Некоторые напрямую высказываются о её интеллектуальных способностях. Сама Олеся признаётся, что болезненно переживает травлю и не до конца понимает, как реагировать на таких хейтеров.
«Появились те, кого стало бесить то, что я нравлюсь большому количеству людей. "Она же тупая! Как она вам может нравиться?!" Я с ними отчасти согласна, но воспринимать это… Я вот пока не понимаю, как отношусь к злючкам-вонючкам», — комментирует хейт ведущая.