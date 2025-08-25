25 августа 2025, 14:48

Олеся Иванченко (Фото: Telegram@ivanchenko_offiicial)

25 августа свой 30-й день рождения отмечает одна из восходящих звезд современного российского юмора, телеведущая, стендап-комик и видеоблогер Олеся Иванченко. Она начала покорять зрителей еще в годы студенчества, принимая участие в КВН. С тех пор талантливая девушка добилась многого и даже победила в рейтинге «30 до 30» в номинации «Новые медиа» от журнала Forbes. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олеси Иванченко Иванченко в шоу «Натальная карта» Сравнения Иванченко с Анастасией Заворотнюк Хейт Олеси Иванченко со стороны зрителей



Биография Олеси Иванченко

Олеся Иванченко (Фото: Telegram@ivanchenko_offiicial)



Иванченко в шоу «Натальная карта»

Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев (Фото: Telegram@ivanchenko_offiicial)



Сравнения Иванченко с Анастасией Заворотнюк

Олеся Иванченко (Фото: Telegram@ivanchenko_offiicial)



«Я не актриса. Это моя проба пера на данном поприще... Наш проект наш проект позиционируется не как ремейк. Если вы досмотрите первый сезон до конца, это станет очевидно. Но, безусловно, он вдохновлен проектами-предшественниками», — цитирует Иванченко starhit.ru.

«Няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк — одна из главных муз в моем творчестве и моя любимая героиня моего детства. Она даровала мне в том числе свою творческую органику, веру в себя и свою идентичность. Поэтому, если честно, меня задевают слова о какой-то "замене". Повторюсь, Анастасия — одна из моих любимейших артисток, подарившая всей стране любимую няню Вику, и я даже не претендую на такой статус», — заверила Олеся.

Хейт Олеси Иванченко со стороны зрителей

Олеся Иванченко (Фото: Telegram@ivanchenko_offiicial)



«Я уже начинала работать ведущей и думала, что меня зовут как модератора. Прихожу веселая, с собой флешка с конкурсами… Тут заходят просто нереальные красотки. Мы сидим, приходят мужчины… Думаю, какую-то атмосферу надо создавать. Я тост сказала — один, потом второй… Меня в сторону отводит мальчик, который меня позвал, и говорит: "Олеся, это немного не наш формат, вы не поняли, куда пришли". Я говорю: "У меня есть презентация: "Угадай советский фильм"». Один из мужчин, которому нужно было эскорт-сопровождение, понял, что я немного не втыкаю, и сказал, что мне лучше уехать. Я и уехала», — делилась Иванченко на шоу.

Олеся Иванченко (Фото: Telegram@ivanchenko_offiicial)



«Появились те, кого стало бесить то, что я нравлюсь большому количеству людей. "Она же тупая! Как она вам может нравиться?!" Я с ними отчасти согласна, но воспринимать это… Я вот пока не понимаю, как отношусь к злючкам-вонючкам», — комментирует хейт ведущая.