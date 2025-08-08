Российская порноактриса осталась без квартиры в Москве

08 августа 2025, 19:53

РЕН ТВ: порноактриса Тейлор лишилась жилья в Москве

Фото: iStock/Motortion

Российская порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева), лишилась своей московской квартиры, о чём она узнала совершенно случайно. Об этом сообщает РЕН ТВ.