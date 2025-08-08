Российская порноактриса осталась без квартиры в Москве
Российская порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева), лишилась своей московской квартиры, о чём она узнала совершенно случайно. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина приобрела жильё девять лет назад, используя гонорары от первых съёмок в индустрии фильмов для взрослых. Однако недавно суд признал сделку купли-продажи недействительной.
По словам Тейлор, на момент покупки стоимость квартиры была ниже рыночной, и она вместе с экспертами тщательно проверяла объект, не обнаружив никаких проблем. Тем не менее через три года на квартиру неожиданно наложили обременение, связанное с одним из прежних владельцев. Актрисе удалось доказать, что тот уже не имеет отношения к недвижимости, но спустя время ситуация вновь обострилась.
Оказалось, что в 2019 году бывший собственник признал себя банкротом, что повлекло за собой судебные процессы, в результате которых все сделки с квартирой были признаны недействительными. Тейлор подчеркнула, что не получала повесток и не участвовала в судебных заседаниях, узнав о решении только после его вынесения. В настоящее время актриса подала апелляцию с целью вернуть своё жильё.
