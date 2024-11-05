Московский суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей

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Таганский суд города Москвы назначил штраф в 4 миллиона рублей соцсети TikTok, информирует официальный Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Социальная сеть нарушила статью 19.7.10 Кодекса об административных правонарушений (КоАП). TikTok в лице его владельца не выполнил предписание федерального органа исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
Суд установил штраф в размере четырёх миллионов рублей.
Ранее депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» заявил, что социальная сеть TikTok в ближайшем времени может вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны. Для возвращения в Россию компания должна выполнить несколько условий, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.
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Суд установил штраф в размере четырёх миллионов рублей.
Ранее депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» заявил, что социальная сеть TikTok в ближайшем времени может вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны. Для возвращения в Россию компания должна выполнить несколько условий, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.
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Ольга Енгалычева