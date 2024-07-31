TikTok оштрафовали за невыполнение предписания Роскомнадзора

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Согласно постановлению мирового судьи, компания TikTok была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье соответствующего кодекса о невыполнении предписания Роскомнадзора. Теперь компания должна будет выплатить штраф в размере четырёх миллионов рублей.
Ранее в этот суд оштрафовал Google за аналогичное правонарушение. Однако в случае с этой компанией выплатить придётся уже пять миллионов рублей.
2 мая этого года стало известно, что TikTok полностью возобновил работу в России.
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Ранее в этот суд оштрафовал Google за аналогичное правонарушение. Однако в случае с этой компанией выплатить придётся уже пять миллионов рублей.
2 мая этого года стало известно, что TikTok полностью возобновил работу в России.
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Анастасия Чинкова