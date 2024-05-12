В Госдуме рассказали о возможности возвращения TikTok

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Китайская социальная сеть TikTok может в скором времени вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны, заявил депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос».
По словам парламентария, представители китайских платформ работают с регулятором над очисткой социальных сетей от нелегального контента. Горелкин отметил, что для возвращения в Россию TikTok должен выполнить три условия, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.
Депутат отметил, что если приложение будет запрещено в США, то из-за недовольства молодежи может начаться «партизанская война».
30 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории ЕС.
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Депутат отметил, что если приложение будет запрещено в США, то из-за недовольства молодежи может начаться «партизанская война».
30 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории ЕС.
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Александр Климов