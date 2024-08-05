Суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы сегодня, 5 августа, оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей. Соответствующее сообщение разместила в своем тг-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Компанию признали виновной в неисполнении предписаний Роскомнадзора, следует из публикации.
Сообщается, что Twitch совершила административное правонарушение по статье 19.7.10-4 КоАП: Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ.
Ранее этот сервис стриминга уже штрафовали. За игнорирований требований по удалению запрещенной информации Twitch получал штраф в 1 миллион рублей, а также штраф в 4 миллиона рублей за размещение недостоверной информации о ходе специальной военной операции.
До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.
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Ранее этот сервис стриминга уже штрафовали. За игнорирований требований по удалению запрещенной информации Twitch получал штраф в 1 миллион рублей, а также штраф в 4 миллиона рублей за размещение недостоверной информации о ходе специальной военной операции.
До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.
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Данил Пономарев