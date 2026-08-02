Московский суд отказался признавать изображения, созданные ИИ, объектами авторского права

02 августа 2026, 15:02

Суд решил, что работа с ИИ не является самостоятельным творческим вкладом

Фото: Istock / Khanchit Khirisutchalual

Московский суд не признал авторскими произведениями изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Решение было принято по делу, в котором создатель работ пытался взыскать компенсацию за использование картинок на товарах. Об этом сообщает РИА Новости.