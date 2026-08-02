Московский суд отказался признавать изображения, созданные ИИ, объектами авторского права
Московский суд не признал авторскими произведениями изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Решение было принято по делу, в котором создатель работ пытался взыскать компенсацию за использование картинок на товарах. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь шла об изображениях «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином». Автор утверждал, что обладает правами на эти работы, и потребовал выплату за размещение изображений на мерче без его разрешения.
Однако суд с такими доводами не согласился. По мнению инстанции, создание изображения с помощью нейросети не является полноценным творческим процессом в понимании авторского права. Ввод текстовых запросов для генерации картинки был расценён как техническое взаимодействие с программой, а не создание произведения человеком.
Таким образом, суд пришёл к выводу, что у таких изображений отсутствует необходимый авторский вклад, который позволил бы предоставить им правовую защиту.
Решение отражает одну из главных дискуссий вокруг развития искусственного интеллекта: кому принадлежат права на произведения, созданные при помощи нейросетей — пользователю, который сформулировал запрос, разработчикам программы или никому. Подобные споры продолжают рассматриваться судами в разных странах.
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