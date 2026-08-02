Садовник предупредил россиян о неожиданной ошибке, которая может загубить весь урожай

02 августа 2026, 13:58

Садовник Косоруков: мытье теплицы мылом может испортить урожай

Фото: iStock/Julia Klueva

Мытье теплицы с помощью хозяйственного или обычного мыла может принести больше вреда, чем пользы. Об этом «Газете.Ru» заявил садовник, зарегистрированный на сервисе Профи.ру, и специалист компании «Доктор Сад» Юрий Косоруков.