Садовник предупредил россиян о неожиданной ошибке, которая может загубить весь урожай
Мытье теплицы с помощью хозяйственного или обычного мыла может принести больше вреда, чем пользы. Об этом «Газете.Ru» заявил садовник, зарегистрированный на сервисе Профи.ру, и специалист компании «Доктор Сад» Юрий Косоруков.
Специалист утверждает, что основной ошибкой при мытье теплицы является использование мыла и других бытовых средств. После мытья на стенках и каркасе остаются следы мыла и поверхностно-активных веществ. Во время полива или при образовании конденсата они попадают в почву, что может изменить её кислотность и повлиять на способность растений усваивать питательные вещества. Для молодых растений это может стать дополнительным источником стресса, подчеркивает эксперт.
Хозяйственное мыло следует использовать с особой осторожностью. Хотя многие считают его безопасным, оно имеет выраженную щелочную реакцию. Регулярное попадание остатков этого мыла в почву может изменить её свойства и кислотность, предупреждает садовник.
Косоруков рекомендует для мытья теплицы использовать простую воду. Если необходимо удалить сложные загрязнения, можно воспользоваться спиртовой салфеткой или нанести спирт на ткань и аккуратно протереть поверхность.
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