Психолог предупредила о разрушении мозга вредной едой
Неправильное питание и чрезмерное потребление вредных продуктов негативно сказываются не только на физическом, но и на психическом здоровье человека. В результате люди могут испытывать эмоциональную опустошенность, безразличие, депрессивные состояния и тревожность. Об этом рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.
Потребление вредной пищи или алкоголя наносит серьёзный ущерб психике и вызывает интоксикацию организма. Организм человека — это единая система, включающая в себя и психику, отметила специалист.
Она привела в пример употребление алкоголя, который вызывает гибель нейронов. Несмотря на временное улучшение состояния, в мозге человека происходят разрушительные процессы. Это приводит к появлению симптомов, схожих с ломкой, а также к развитию тревожности, подавленности и депрессии, подчеркнула врач.
Психолог добавила, что нездоровый образ жизни, включающий употребление алкоголя и вредной пищи, такой как фастфуд, может привести к потере эмоциональной чувствительности, апатии, вялости и депрессии. Ещё один важный фактор риска для психического здоровья — недостаток физической активности, который может замедлить психические процессы, заключила Абравитова.
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