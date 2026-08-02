Психолог предупредила о разрушении мозга вредной едой

02 августа 2026, 14:29

Психолог Абравитова: вредная еда и привычки запускают отмирание нейронов в мозгу

Фото: iStock/happy_lark

Неправильное питание и чрезмерное потребление вредных продуктов негативно сказываются не только на физическом, но и на психическом здоровье человека. В результате люди могут испытывать эмоциональную опустошенность, безразличие, депрессивные состояния и тревожность. Об этом рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.