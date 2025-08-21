Московский суд запретил мем с цитатой о цыганах из фильма Гая Ричи «Большой куш»

21 августа 2025, 16:02

Фото: iStock/Zolnierek

Останкинский районный суд Москвы вынес постановление о запрете к распространению в российском интернете информации, содержащей признаки разжигания ненависти в отношении цыган. Об этом сообщает Коммерсантъ.