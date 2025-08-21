Московский суд запретил мем с цитатой о цыганах из фильма Гая Ричи «Большой куш»
Останкинский районный суд Москвы вынес постановление о запрете к распространению в российском интернете информации, содержащей признаки разжигания ненависти в отношении цыган. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Суд признал запрещёнными публикации на пяти интернет-ресурсах, где указывался мем с широко известной цитатой из фильма Гая Ричи «Большой куш» – «Ненавижу, … цыган». Материалы дела, опубликованные в СМИ, подтверждают, что данные публикации содержали оскорбительные высказывания и подрывали межэтнические отношения.
Решение принято в рамках борьбы с распространением экстремистского контента и направлено на предотвращение разжигания межэтнической розни.
Представители запрещённых сайтов пока не комментировали судебное решение. В российских интернет-сообществах реакция на запрет оказалась неоднозначной: одни поддерживают меры по борьбе с ненавистью, другие считают ограничение излишне жёстким и затрагивающим свободу слова.
Ранее мем с цитатой из культового фильма часто использовался в соцсетях, однако именно в этом контексте он был признан судом неприемлемым.
