Рязанца будут судить за призывы к экстремизму и оправдание терроризма

05 августа 2025, 05:51

Фото: iStock/BrianAJackson

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который почти год публиковал в соцсетях материалы с призывами к экстремизму и оправданием терроризма. Уголовное дело направлено в суд.