Рязанца будут судить за призывы к экстремизму и оправдание терроризма
Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который почти год публиковал в соцсетях материалы с призывами к экстремизму и оправданием терроризма. Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Рязанской области, обвинение включает четыре эпизода по статьям УК РФ об оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина размещал запрещенные материалы на своей личной странице в социальной сети, распространяя идеологию насилия.
Заместитель прокурора области Екатерина Банникова подписала обвинительное заключение, завершив досудебное расследование. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Подобные преступления в России часто влекут строгую ответственность: например, в 2021 году рязанец был оштрафован на 300 тыс. рублей за аналогичные действия, а в 2018 году иностранный гражданин получил 2.5 года колонии.
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