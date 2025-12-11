Московский темщик задолжал миллиард рублей, обещая инвесторам быструю прибыль
Московский предприниматель стал жертвой мошеннической схемы своего знакомого, который занимал деньги «под бизнес на маркетплейсе» и в итоге накопил долгов почти на миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Бизнесмен Матвей (имя изменено) познакомился с Александром Богрецом через общих друзей. Новый приятель сразу предложил помочь с ремонтом машины Матвея. Предприниматель передал деньги на покупку деталей, однако автомобиль так и не был починен, а средства не вернулись.
Несмотря на первый негативный опыт, Александр убедил Матвея вложить 200 тысяч рублей в якобы прибыльный проект на маркетплейсе. В качестве залога он предложил четыре автомобиля, а договор займа был подписан под чрезвычайно высокий процент. Такие условия внушили Матвею уверенность, и когда Александр вновь приходил за деньгами, предприниматель продолжал давать взаймы.
Когда сумма долга превысила 50 миллионов рублей, Матвей заподозрил мошенничество. Проведя подсчёты, он установил, что с учётом процентов и пени задолженность Александра составляет более 200 миллионов. Матвей обратился в суд и выиграл дело, но фактически взыскать долг не удалось.
После этого предприниматель и его адвокат Григорий Давыдов обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело и выяснили, что машины, предложенные в качестве залога, Александру не принадлежали. Кроме того, Матвей обнаружил множество других пострадавших: десятки предпринимателей также вложились в «маркетплейс-бизнес», поверив обещаниям высокой доходности. Предварительно, общая сумма долгов, которые накопил московский темщик, приближается к одному миллиарду рублей.
