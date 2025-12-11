Московский темщик задолжал миллиард рублей, обещая инвесторам быструю прибыль

11 декабря 2025, 17:12

Фото: iStock/Vera Akulenok

Московский предприниматель стал жертвой мошеннической схемы своего знакомого, который занимал деньги «под бизнес на маркетплейсе» и в итоге накопил долгов почти на миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.