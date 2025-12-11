Достижения.рф

Россиянка получила ожог ягодиц во время поездки в трамвае

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Казани 64-летняя женщина оказалась в больнице с химическим ожогом ягодиц после поездки в трамвае. Об этом сообщила пресс-служба РКБ Татарстана в своем телеграм-канале.



По ее данным, все произошло 9 декабря, когда пенсионерка ехала в трамвае. После того, как женщина села на сидение, она внезапно почувствовала жжение, но не придала этому значения. Добравшись до дома, пострадавшая вызвала скорую помощь. Медики осмотрели ее и госпитализировали в ожоговое отделение. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Липецка прислонилась к работающей газовой плите и попала в больницу с ожогом головы, шеи и рук второй и третьей степени.

Лидия Пономарева

