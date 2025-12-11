Россиянка получила ожог ягодиц во время поездки в трамвае

11 декабря 2025, 16:53

В Казани пенсионерка попала в больницу с ожогом ягодиц из-за сидения в трамвае

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Казани 64-летняя женщина оказалась в больнице с химическим ожогом ягодиц после поездки в трамвае. Об этом сообщила пресс-служба РКБ Татарстана в своем телеграм-канале.