В Москве уклонисту с астмой сломали палец за отказ ехать на сборный пункт
В Москве 22-летнему Андрею, страдающему аллергической астмой, сломали палец в отделе полиции после того, как он отказался ехать на сборный пункт на улице Угрешской. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Андрей находится в судебном споре с военкоматом, добиваясь освобождения от службы по состоянию здоровья. 3 декабря его остановили двое мужчин на улице Островитянова. Они представились сотрудниками управы района Коньково и заявили, что парень числится в розыске как уклонист. После отказа поехать с ними мужчины отобрали у Андрея телефон и вызвали полицию. Молодого человека доставили в отделение.
По словам Андрея, в отделе трое сотрудников требовали написать объяснение, угрожая 15 сутками административного ареста. Позже он попытался выйти на связь с юристом через общий Wi-Fi, однако это заметили мужчины в гражданском — между ними произошла потасовка.
Когда Андрея пытались вывести из помещения, он удерживался за дверной косяк. В ходе борьбы ему сломали безымянный палец. После этого его силой посадили в автомобиль и доставили на сборный пункт на Угрешской улице.
По словам молодого человека, сотрудники пункта встретили его доброжелательно, дали возможность позвонить родственникам и юристам. После проверки документов через полтора часа Андрея отпустили. При этом ему посоветовали не пользоваться метро, чтобы избежать возможного повторного задержания.
Молодой человек отправился в травмпункт, где ему диагностировали закрытый перелом пальца. Спустя три дня ему была проведена операция по установке спиц. В настоящее время Андрей подал заявление участковому и ожидает ответа.
