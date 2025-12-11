В Москве уклонисту с астмой сломали палец за отказ ехать на сборный пункт

11 декабря 2025, 16:41

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Москве 22-летнему Андрею, страдающему аллергической астмой, сломали палец в отделе полиции после того, как он отказался ехать на сборный пункт на улице Угрешской. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».