Работники сибирской почты хотели скрыть крупную кражу и инсценировали пожар

11 декабря 2025, 16:21

Почтовики Сибири скрыли кражу почти 10 млн руб. при помощи инсценировки пожара

В Сибири полиция раскрыла кражу почти десяти миллионов рублей, совершенную во время транспортировки работниками почты. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МВД России.