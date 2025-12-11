Работники сибирской почты хотели скрыть крупную кражу и инсценировали пожар
В Сибири полиция раскрыла кражу почти десяти миллионов рублей, совершенную во время транспортировки работниками почты. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МВД России.
Водитель почтового автомобиля обратился в полицию и сообщил, что 5 декабря на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошел пожар в салоне, который уничтожил две инкассаторские сумки, при этом корреспонденция осталась целой. Он утверждал, что самостоятельно потушил огонь.
Однако полицейские, осмотрев машину, пришли к выводу, что пожар инсценировали. В ходе расследования выяснили, что водитель сам поджег сумки, предварительно вытащив из них 9,8 миллиона рублей. Полученные деньги он передал своей сообщнице, менеджеру почтового подразделения, которая спрятала наличность в цветочном горшке.
Задержали 40-летнего водителя и 41-летняя работницу почты. В отношении них возбудили уголовное дело о краже. При обысках сыщики обнаружили похищенные деньги, при этом 500 тысяч рублей подозреваемая успела перевести на свою банковскую карту и отправить родственнику.
Читайте также: