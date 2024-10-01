В Ленинградском зоопарке заявили о хорошей охране животных

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В пресс-службе Ленинградского зоопарка заявили, что охранная система не позволит посторонним людям пробраться в вольер к животным и украсть кого-либо.
«С нашими кенгуру все в порядке. У нас 13 кенгуру, большая семья – самец и самки. Трое из них –детёныши. Но они уже подростки. У нас серьёзные меры защиты, есть своя служба безопасности и частное охранное предприятие. Сотрудники регулярно совершают обходы, камеры по всей территории и в вольерах. Наши кенгуру Бенетта достаточно осторожные, не подходят даже к сотрудникам. Поймать их огромная сложность», – добавили в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из российских зоопарков за неделю украли трех молодых кенгуру.
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Мелисса Тимофеева