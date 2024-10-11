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Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуру Кроша вернули в вольер к родителям
11 октября 2024, 16:40

Видео: Telegram-канал Ярославского зоопарка

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош вернули в вольер к родителям. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.


После возвращения в зоопарк Крош некоторое время провел на карантине. Уточняется, что все желающие смогут увидеть воссоединившуюся семью кенгуру уже в эти выходные.

Напомним, кенгуренок Крош пропал из Ярославского зоопарка утром 27 сентября. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два детеныша кенгуру. По факту пропажи животных было возбуждено уголовное дело. В начале октября подозреваемого в краже кенгуру задержали на вокзале города Александров Владимирской области.

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#зоопарк
#уголовное ночь
#выходные
На Эвересте обнаружили останки пропавшего 100 лет назад альпиниста
На Эвересте обнаружили останки пропавшего 100 лет назад альпиниста Эндрю Ирвина
11 октября 2024, 16:57

Фото: iStock/yanik88

На Эвересте обнаружили останки британского альпиниста Эндрю Ирвина, который пропал 100 лет назад. Об этом сообщает телеканал National Geographic.
Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори отправились в экспедицию в 1924 году, чтобы стать первыми, кто покорил самую высокую гору в мире. Однако во время подъёма альпинисты пропали.

Тело Мэллори нашли лишь в 1999 году. Останки Ирвина удалось обнаружить только сейчас: специалисты нашли ботинок мужчины и носок с инициалами. На сегодняшний день продолжается поиск доказательств того, что Ирвин и Мэллори самыми первыми покорили вершину.

Ранее стало известно, что среди погибших в Непале россиян был КМС по альпинизму Александр Душейко. В своей последней записи в ВК альпинист сообщил, что участники группы промаркировали маршрут до 7238, после чего спустились обратно.

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#мужчины
#тела
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В Красногорске состоялись рейды по выявлению водителей в нетрезвом состоянии
11 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Московской области продолжаются профилактические рейды, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Один из таких рейдов прошёл утром на улице Речной в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Водителям напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, о наказании за вождение в нетрезвом виде и о важности соблюдения правил дорожного движения.

Рейд был организован так, что ни один нарушитель не смог избежать проверки. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, общались с водителями и оценивали их состояние визуально. Ответственные водители получили тематические памятки.

В ходе рейда было проверено более ста автомобилей. За один час работы сотрудники Госавтоинспекции не обнаружили ни одного водителя в состоянии опьянения, что свидетельствует о высокой дисциплине среди жителей и гостей региона.

Такие мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий, связанных с вождением в нетрезвом виде. ГИБДД призывает всех водителей быть ответственными и не садиться за руль после употребления алкоголя.

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#автомобили
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#водители
#правила
#красногорск
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В образовательном комплексе на 420 детей в Красногорске начали монтировать лифты
11 октября 2024, 16:40

Фото: iStock/Kerkez

Образовательный комплекс, рассчитанный на 160 младшеклассников и 260 воспитанников детского сада, возводят на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, идёт прокладка наружных инженерных сетей, устройство вентилируемого фасада и монтаж витражей. Стартовали работы по установке современного лифтового оборудования», — говорится в сообщении.
Прилегающую территорию планируется благоустроить. Там установят спортплощадки, площадки для наблюдений за погодой и для изучения ПДД, а также разобьют газоны и посадят деревья и кустарник.

Строительство образовательного учреждение ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#красногорск
#строительство
#детский сад
#школа
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В центре «Активное долголетие» провели мастер-класс «Фотошоп в телефоне»
11 октября 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

11 октября в центре «Активное долголетие» на Заводской улице преподаватель компьютерной грамотности Светлана Сорокина провела мастер-класс «Фотошоп в телефоне». Участники занятия изучили, как применять популярные программы для редактирования, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Светлана продемонстрировала, как создавать коллажи, добавлять эффекты и даже визуально «омолаживать» себя на несколько лет.

Кроме того, она рассказала о функциях таких программ, как PS Express, Gradient и Face App, и объяснила, как с их помощью можно сделать свои фотографии более привлекательными и интересными.

Подобные мероприятия помогают пожилым людям не только приобрести новые навыки, но и обрести уверенность в использовании современных технологий. Они могут использовать полученные знания в повседневной жизни, например, для общения в социальных сетях или создания ярких фотоальбомов.

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#московская область
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#обучение
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На конкурсе «Парад ударных инструментов» ансамбль из Красногорска завоевал первое место
11 октября 2024, 16:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На Поклонной горе в Москве прошёл международный фестиваль-конкурс «Парад ударных инструментов», собравший вместе творческие коллективы из разных регионов России. Участники демонстрировали своё мастерство игры на ударных инструментах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Оркестры и ансамбли из Москвы, Подмосковья, Новороссийска, Санкт-Петербурга и Казани представили свои выступления на фестивале.

Красногорск на конкурсе представил ансамбль «Знаменские барабанщики».

Жюри, состоящее из опытных специалистов в области культуры и искусства, оценило выступления участников. «Знаменские барабанщики» продемонстрировали высокий уровень технического мастерства и слаженности исполнения, завоевав первое место.

Участие в таких конкурсах позволяет творческим коллективам обмениваться опытом, совершенствовать своё мастерство и получать новые впечатления, способствуя развитию культуры и искусства в России.

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#музыканты
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#конкурс
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Стартовала регистрация на форум и приём заявок на премию «Дигория»
11 октября 2024, 16:11

Фото: iStock/AntonioGuillem

Регистрация на участие в VI Всероссийском форуме «Дигория», объединяющим молодых учёных и практиков социально-гуманитарного профиля, открылась в пятницу, 11 октября, также стартовал приём заявок на IV Национальную премию «Дигория», сообщает пресс-служба мероприятия.
«Набор участников на форум ведётся по пяти профильным направлениям: «Политическая экспертиза», «Медиа и коммуникации», «Политическая аналитика», «Политическое образование и гражданское просвещение» и «Социальные и креативные технологии», — говорится в сообщении.
К участию приглашаются продюсеры медиапроектов и видеоконтента, политические обозреватели, политтехнологи, дизайнеры и художники, а также учёные социально-гуманитарного профиля, лекторы и преподаватели. Участники не должны быть старше 35 лет.

В рамках форума состоится награждение IV Национальной премии «Дигория». Премию будут вручать по трём номинациям: «Политические технологии», «Политические исследования» и «Политические коммуникации».

Подробная информация о форуме и премии размещена по ссылке.

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#премия
#ученые
#россия
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Омбудсмен Ярославская: налог на бездетность не поможет нужны меры поддержки
11 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/SewcreamStudio

Налог на бездетность не поможет повысить рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале. По ее словам, фразы о «ненормальных семьях» — настоящий экстремизм против детства.
«Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка «ненормальная семья»? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность — не выход», — написала она.
Ярославская добавила, что вместо того, чтобы усугублять и так тяжелое состояние семей, нужно менять философию в обществе и помогать.
«Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства», — особенно подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.
Ранее с похожей критикой налога на бездетность выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество» — обратился к парламентариям спикер Государственной думы.
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#налог
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Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 12-14 октября
11 октября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях, изменится с 12 до 14 октября из-за работ на участке между станциями Внуково и Лесной городок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На участке Внуково — Лесной городок в период с 0:30 12 октября до 0:30 14 октября будет закрыт первый главный путь по направлению из Москвы. Из-за этого будут увеличены интервалы между пригородными поездами, у ряда электричек уменьшится число остановок, а у некоторых сократится маршрут», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через приложение ЦППК.

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Порталом госуслуг Подмосковья воспользовались более 200 млн раз
11 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Портал госуслуг Московской области был запущен ровно 12 лет назад — 11 октября 2012 года, за это время им воспользовались свыше миллионов раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«В настоящее время на портале зарегистрировано свыше 7,2 млн пользователей, им доступно более 380 различных электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что в июне текущего года заработала обновлённая версия областного портала госуслуг.

«Теперь категории услуг находятся на уровне глаз, что позволяет легко и быстро находить нужную информацию. А внедрение искусственного интеллекта позволило значительно ускорить процесс заполнения заявлений», – сказала Надежда Куртяник.
В министерстве также сообщили, что ведётся постоянная работа по запуску новых и оптимизации уже имеющихся онлайн-услуг. В частности, с начала текущего года на портале появилось более 30 новых услуг и сервисов.

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