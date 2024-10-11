Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям

Видео: Telegram-канал Ярославского зоопарка
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош вернули в вольер к родителям. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.
После возвращения в зоопарк Крош некоторое время провел на карантине. Уточняется, что все желающие смогут увидеть воссоединившуюся семью кенгуру уже в эти выходные.
Напомним, кенгуренок Крош пропал из Ярославского зоопарка утром 27 сентября. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два детеныша кенгуру. По факту пропажи животных было возбуждено уголовное дело. В начале октября подозреваемого в краже кенгуру задержали на вокзале города Александров Владимирской области.
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Екатерина Коршунова