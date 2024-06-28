Московский зоопарк впервые передал белгородским коллегами детёныша капибары

Фото: Istockphoto / Ricardo Bayerlein
Московский зоопарк впервые передал Белгородскому зоопарку детёныша капибары. Это самец, родившийся в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
«Детёныш хорошо перенес дорогу из Москвы в Белгород. Несколько лет назад Белгородский зоопарк переехал из центра города в смешанный лес и сейчас занимает площадь в 25 га. Там специально для малыша обустроили просторный вольер с водоёмом. Он поселится в одном вольере с семьёй патагонских мар. Это крупные грызуны из Южной Америки», – сообщили в зоопарке Агентству городских новостей «Москва».Белгородская область часто оказывается под обстрелами со стороны ВСУ. В результате одной такой атаки в местном зоопарке погибла кенгуру. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова недавно встречалась с белгородскими коллегами из на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Чтобы поддержать белгородцев, она предложила отправить в местный зоопарк детёныша капибары.
Читайте также:
Еноты из зоопарка Санкт-Петербурге показали, чем заняться в жару
В Белгородском зоопарке в результате обстрела погибла кенгуру Беннетта Гранди
Сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории
Лора Луганская