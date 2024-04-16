Сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории

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Зоопарк «Тропик Парк», в котором содержалось более 200 видов животных, сгорел в Евпатории. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
По информации портала, большая часть животных погибла.
Возгорание в зоопарке произошло минувшей ночью. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС рассказали, что тушение пожара осложняло то, что в вольерах находилось сено, которое провоцировало новые возгорания.
По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание проводки. Правоохранители выясняют обстоятельства пожара. Среди людей жертв нет.
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Возгорание в зоопарке произошло минувшей ночью. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС рассказали, что тушение пожара осложняло то, что в вольерах находилось сено, которое провоцировало новые возгорания.
По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание проводки. Правоохранители выясняют обстоятельства пожара. Среди людей жертв нет.
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Анастасия Хохлова