Московское метро продлят до Щербинки

Заммэра Ефимов: Бирюлевскую линию метро в Москве продлят до Щербинки
Строящуюся Бирюлевскую линию столичного метрополитена по окончании работ планируют продлить до Щербинки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
По его словам, которые приводит РИА Новости, на сегодняшний день по территории Новой Москвы проходят три ветки метро — всего 13 станций.
«Сюда же планируется продлить новую Бирюлевскую линию после того, как в 2029 году будет завершено ее строительство внутри старых границ города. В итоге она дойдет до Щербинки», — сказал чиновник в беседе с агентством.Ветка, которая пройдет от станции «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево, должна быть введена в эксплуатацию в 2028–2029 годах. В рамках базового проекта собираются построить десять станций, протяженность линии превысит 22 километра.
Запуск новой ветки улучшит транспортную доступность семи районов Москвы, а также сократит время в дороге до центра столицы для местных жителей на полчаса.