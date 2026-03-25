Московское метро продлят до Щербинки

25 марта 2026, 10:15

Заммэра Ефимов: Бирюлевскую линию метро в Москве продлят до Щербинки

Строящуюся Бирюлевскую линию столичного метрополитена по окончании работ планируют продлить до Щербинки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.





По его словам, которые приводит РИА Новости, на сегодняшний день по территории Новой Москвы проходят три ветки метро — всего 13 станций.

«Сюда же планируется продлить новую Бирюлевскую линию после того, как в 2029 году будет завершено ее строительство внутри старых границ города. В итоге она дойдет до Щербинки», — сказал чиновник в беседе с агентством.