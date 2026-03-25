Россиян с беременными женами хотят запретить увольнять
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять мужчин с беременными женами. Об этом сообщает ТАСС.
Документ также обязывает работодателей автоматически продлевать сроки срочных трудовых договоров с будущими отцами. При этом работники должны будут по их запросу предоставлять медицинскую справку, подтверждающую положение супруги.
Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев. По их мнению, в период ожидания ребенка оба родителя несут ответственность за финансовое благополучие семьи. Новая мера позволит сохранить доход и спокойно готовиться к пополнению.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принимать решение об аборте должна сама женщина, а третьи лица не должны давить на нее.
