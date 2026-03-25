В аэропорту «Пулково» задержали почти 50 рейсов более чем на два часа
Почти 50 рейсов задержаны более чем на два часа в аэропорту «Пулково» из-за закрытия воздушного пространства. Об этом пишет РИА Новости.
Также 21 вылет отменили, а 26 самолетов направились на запасные аэродромы. Из них 10 вернулись в «Пулково» после открытия неба. На 08:00 по московскому времени задержаны 49 рейсов на вылет, а 21 отменен. Аэропорт продолжает корректировать расписание в связи с ограничениями. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию перед поездкой.
Ранее стало извесно, что число бронирований путешествий на весенние каникулы увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Среди популярных направлений выделяются курорты Краснодарского края и Египет.
Читайте также: