Московского предпринимателя арестовали после призывов к терроризму

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Перовский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Сергея Балтрушевича по делу о призывах к терроризму, передает ТАСС.
«Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº – Новости дня“ разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы», – поведали в пресс-службе суда.
11 мая Балтрушевич был задержан, на него были составлены два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному из них предприниматель был оштрафован на одну тысячу рублей, а по другому – арестован на 10 суток. Отбыв срок ареста, мужчина был немедленно снова взят под стражу. Против него было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму.
В середине 5-го мая сообщалось, что МВД объявило в розыск внука легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову.
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