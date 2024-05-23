СК подтвердил арест начальника управления департамента Минобороны Вертелецкого

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Начальника управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкома обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту», - говорится в сообщении ведомства.
При этом Петренко уточнил, что действия Вертелецкого принесли государству ущерб на сумму более 70 млн рублей. Сейчас его заключили под стражу.
Ранее военкоры писали, что Вертелецкого задержали прямо на рабочем месте 23 мая. Предполагается, что офицер получил автомобиль и дом от предпринимателя, который работает с гособоронзаказом, и оформил полученное на родственников. Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры.
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