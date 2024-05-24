Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова

Фото: Минобороны РФ
Органы следствия и сторона защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
24 мая жалоба адвоката Попова будет рассмотрена окружным военным судом.
Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве. Следствие установило его причастность к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для нужд спецоперации на территории Украины.
Попов не признает свою вину и обжалует свое заключение в СИЗО.
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Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве. Следствие установило его причастность к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для нужд спецоперации на территории Украины.
Попов не признает свою вину и обжалует свое заключение в СИЗО.
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Анастасия Хохлова