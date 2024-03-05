Московскую область планируют посетить порядка 60 гостей из 32 стран мира

Фото: пресс-служба МИСК МО
После Всемирного фестиваля молодежи в Сочи Подмосковье хотят посетить более 60 гостей из 32 стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В Московскую область приедут гости из Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Габона, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Иордании, Казахстана, Камеруна, Китая, Кот-д'Ивуара, Кыргызстана, Ливана, Мексики, Мьянмы, Намибии, Нигерии, Пакистана, Перу, Таджикистана, Танзании, Того, Турции, Узбекистана, Франции, Шри-Ланки, Эквадора и Эфиопии.
Стоит отметить, что 4 марте в рамках фестиваля прошло знакомство участников со стендом Московской области, где все желающие смогли узнать больше о регионе и поиграть в местные игры.
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«Это отличная идея, продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну. Международная делегация очень колоритная, к нам приедут ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье с красивыми и величественными храмами, уникальными музеями и памятниками культуры. Ребята из Сочи сначала приедут в Мастерскую управления «Сенеж», где федеральная дирекция фестиваля подготовила для них насыщенную программу, а затем начнут свое увлекательное знакомство с Подмосковьем!», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
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Мира Полтева