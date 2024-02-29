Подмосковная делегация примет участие в Всемирном фестивале молодежи

Фото: пресс-служба МИСК
«Начнем будущее вместе!» Делегация Московской области отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«В состав подмосковной делегации вошли самые разные ребята. В нашей команде собрались ребята, работающие в Роскосмосе и Газпроме, занимающиеся исследованиями в области квантовой физики, оперным пением, танцующие контемпорари, мастера спорта, тренеры, блогеры. Все они смогут не только весело и интересно провести время в Сочи, но и обменяться опытом в своих областях с коллегами и единомышленниками из разных уголков мира. Желаю всем удачи!», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, что основной целью проекта является остроение дружеских связей между молодыми и активными людьми со всей планеты
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