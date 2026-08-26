Москва и Петербург являются лидерами по шаговой доступности школ к домам

26 августа 2026, 17:54

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В России ближе всего к жилым домам расположены школы в Москве и Санкт-Петербурге. Среднее расстояние в обоих городах не превышает 229 метров, выяснили эксперты сервиса 2ГИС.





Так, Москва за последние годы смогла сохранить лидирующую позицию по шаговой доступности школ и даже уменьшить это расстояние примерно на восемь метров.





«Петербург вплотную подобрался к столице — до школ здесь те же 229 м. В тройку лидеров вошла Уфа, где школу от жилья отделяет в среднем 275 м. В пятерке — Самара (277 м) и Казань (280 м). Среднее расстояние от дома до школы в городах-миллионниках составляет 296 м», — приводит «Петербургский дневник» данные сервиса.