Москва и Петербург являются лидерами по шаговой доступности школ к домам
В России ближе всего к жилым домам расположены школы в Москве и Санкт-Петербурге. Среднее расстояние в обоих городах не превышает 229 метров, выяснили эксперты сервиса 2ГИС.
Так, Москва за последние годы смогла сохранить лидирующую позицию по шаговой доступности школ и даже уменьшить это расстояние примерно на восемь метров.
«Петербург вплотную подобрался к столице — до школ здесь те же 229 м. В тройку лидеров вошла Уфа, где школу от жилья отделяет в среднем 275 м. В пятерке — Самара (277 м) и Казань (280 м). Среднее расстояние от дома до школы в городах-миллионниках составляет 296 м», — приводит «Петербургский дневник» данные сервиса.
Отмечается, что с 2021 года число школ в российских мегаполисах увеличилось на 15%. Наибольший рост отмечен в Краснодаре — почти на 70%. Эксперты связывают это со значительным увеличением численности городского населения. На втором месте оказался Петербург (+23%), далее идут Красноярск (+18%), Екатеринбург (+17,2%) и Москва (+15,7%). По состоянию на август 2026 года в 16 городах-миллионниках России открыто 4 900 школ.