Отремонтированная школа №2 в Черустях готова к открытию
Школу №2 в посёлке Черусти округа Шатура капитально отремонтировали. Обновлённое здание примет учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт в школе провели за счёт подмосковного бюджета в рамках реализации государственной программы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В трёхэтажном здании общей площадью свыше 1 600 квадратных метров, построенном в 1957 году, обновили фасад, входные группы и кровлю, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения и провели отделку помещений», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.Он добавил, что в отремонтированную школу поставили новое оборудование и мебель.