Школа в Павловском Посаде готова принять учеников после капремонта
Временно исполняющий полномочия главы Павлово‑Посадского городского округа Сергей Балашов проверил готовность школы в Кузнецах к новому учебному году. 1 сентября школа откроет двери для учеников в обновлённом виде, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Масштабный капитальный ремонт выходит на финишную прямую.
«Здание заметно преобразилось. Стены украсила художественная роспись, которая придаёт школе неповторимый характер. Сейчас в помещениях идёт финальная подготовка. Кабинеты приводят в порядок, в пищеблоке завершают последние работы. На территории появилось современное спортивное ядро с уличными тренажёрами и газоном. Обустроена новая детская площадка», – рассказали в пресс-службе
Капремонт образовательных учреждений в округе проводят каждый год. Это стало возможным благодаря нацпроектам и региональным программам.