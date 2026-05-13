Москва и Подмосковье с 1 июня вводят новую выплату для родителей с двумя детьми
Заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин разъяснил условия получения новой семейной выплаты. Его слова приводит пресс-служба отделения Соцфонда РФ по столичному региону.
Путин заявил, что приём заявлений стартует 1 июня 2026 года.
«Одно из самых главных условий — новая выплата предоставляется гражданам, с доходов которых уплачены взносы. Она так и называется «выплата работающим родителям двух и более детей». То есть главное, чтобы родители были официально трудоустроены и получали белую зарплату. Получить эту выплату могут также усыновители, опекуны или попечители, которые воспитывают двоих или более детей до возраста 18 или 23 лет, если последние обучаются очно», — пояснил Алексей Андреевич.Заместитель управляющего ОСФР по Москве и Московской области добавил, что среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума (в столице — 25 342 рубля, в области — 20 286 рублей). Кроме того, государство оценит имущество семьи.
Путин подчеркнул, что выплату рассчитают индивидуально. Она составит более половины уплаченного НДФЛ — 6% вернут. Подать заявление можно до 1 октября через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Срок рассмотрения — до 30 рабочих дней. Получить меру поддержки родители смогут раз в год. Самозанятые и ИП не имеют права на эту выплату.