К проекту «ПолитСтарт» в Подмосковье присоединились около 600 человек

13 мая 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Около 600 жителей Московской области стали в этом году участниками проекта «Единой России» «ПолитСтарт», направленного на помощь начинающим политикам. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Слушатели уже прошли теоретический курс, в рамках которого разбирали правовые основы, стратегии избирательной кампании, а также тренировались проводить дебаты.





«Сейчас начинается один из самых сложных и интересных этапов учебы — работа с наставниками. Участники посетят заседания фракции и Совета депутатов, проведут рабочие встречи с избирателями, а также выезды на важные объекты округа», — рассказал координатор «ПолитСтарта», депутат Госдумы РФ Александр Толмачёв.