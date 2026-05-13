К проекту «ПолитСтарт» в Подмосковье присоединились около 600 человек
Около 600 жителей Московской области стали в этом году участниками проекта «Единой России» «ПолитСтарт», направленного на помощь начинающим политикам. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Слушатели уже прошли теоретический курс, в рамках которого разбирали правовые основы, стратегии избирательной кампании, а также тренировались проводить дебаты.
«Сейчас начинается один из самых сложных и интересных этапов учебы — работа с наставниками. Участники посетят заседания фракции и Совета депутатов, проведут рабочие встречи с избирателями, а также выезды на важные объекты округа», — рассказал координатор «ПолитСтарта», депутат Госдумы РФ Александр Толмачёв.Лучшие участники проекта получат приглашение продолжить обучение в Высшей партийной школе «Единой России».
Кандидатов от партии в Госдуму и Мособлдуму избиратели выберут на предварительном голосовании, которое будет проходить 25-31 мая на сайте PG.ER.RU.