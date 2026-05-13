В Подмосковье подали более 880 заявок на жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

882 заявления на получение сертификатов для переезда из аварийного жилья подали жители 35 округов Московской области с начала возобновления этой программы в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.





Сертификат выдаётся на сумму, которая зависит от метража аварийной жилплощади. С помощью сертификата можно приобрести квартиру в новостройке в любом районе региона.





«Для участия в программе необходимо соответствовать трём условиям: не получать такую выплату ранее, иметь жильё, которое официально признали аварийным и включили в программу расселения, а также не владеть другим жильём или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным», — говорится в сообщении.