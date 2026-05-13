Жители Подмосковья подали более 5000 онлайн-заявок на перерасчёт платы за газ

13 мая 2026, 11:39

оригинал Фото: istockphoto.com/simpson33

Более пяти тысяч заявлений на перерасчёт платы за газ подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Перерасчёт можно оформить, если человек временно не жил в своей квартире или если изменилось количество жильцов.





«Услуга размещается в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Для подачи заявки нужно авторизоваться и заполнить онлайн-форму, указав там причину перерасчёта и номер лицевого счёта, а также прикрепить сканы необходимых документов», — говорится в сообщении.