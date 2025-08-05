Москва лидирует по бронированиям отелей среди иностранных туристов

05 августа 2025, 09:40

Фото: istockphoto / frantic00

В 2025 году число онлайн-бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами в России увеличилось на 10% по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование сервиса «Островок».