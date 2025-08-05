Москва лидирует по бронированиям отелей среди иностранных туристов
В 2025 году число онлайн-бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами в России увеличилось на 10% по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование сервиса «Островок».
Москва остается самым востребованным направлением: на столицу приходится каждое второе бронирование. Средняя стоимость ночи в отелях города выросла на 2% – до 13 200 рублей.
Среди иностранных гостей наиболее популярны четырехзвездочные отели (35% бронирований), за ними следуют трех- (19%) и пятизвездочные (15%). В топ-10 городов также вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород. Основные страны, откуда приезжают туристы — Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Казахстан и Китай.
Эксперты отмечают, что для комфортного прибывания иностранцев в отелях, важно учитывать их потребности, такие как халяльное или адаптированное питание, внимание к культурным особенностям гостей и соответствие стандартам Muslim Friendly или China Friendly.
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