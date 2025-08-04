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Абитуриентка сдала ДВИ в МГУ на 100 баллов, но не подала согласие на зачисление

Единственная 400-балльница ЕГЭ-2025 получила высший балл в МГУ
Фото: Istock/alexeyrumyantsev

Надежда Яшмолкина набрала максимум на экзамене по математике на ВМК МГУ, но не подтвердила зачисление на факультет ВМК за день до окончания приёмной кампании.



Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина продемонстрировала безупречный результат на дополнительном экзамене по математике для поступления на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, набрав 100 баллов из 100 возможных. Несмотря на это, по данным приёмной комиссии на 4 августа, документ о согласии на зачисление от абитуриентки не поступил, что указывает на возможный выбор другого вуза.

Ранее девушка заявляла о приоритете Высшей школы экономики (ВШЭ) для изучения «Прикладной математики и информатики», рассматривая МГУ как альтернативный вариант.

Яшмолкина — единственная в России выпускница 2025 года, набравшая 400 баллов на ЕГЭ (русский язык, профильная математика, информатика, физика).

Елизавета Теодорович

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