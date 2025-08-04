Абитуриентка сдала ДВИ в МГУ на 100 баллов, но не подала согласие на зачисление
Надежда Яшмолкина набрала максимум на экзамене по математике на ВМК МГУ, но не подтвердила зачисление на факультет ВМК за день до окончания приёмной кампании.
Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина продемонстрировала безупречный результат на дополнительном экзамене по математике для поступления на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, набрав 100 баллов из 100 возможных. Несмотря на это, по данным приёмной комиссии на 4 августа, документ о согласии на зачисление от абитуриентки не поступил, что указывает на возможный выбор другого вуза.
Ранее девушка заявляла о приоритете Высшей школы экономики (ВШЭ) для изучения «Прикладной математики и информатики», рассматривая МГУ как альтернативный вариант.
Яшмолкина — единственная в России выпускница 2025 года, набравшая 400 баллов на ЕГЭ (русский язык, профильная математика, информатика, физика).
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