Абитуриентка сдала ДВИ в МГУ на 100 баллов, но не подала согласие на зачисление

04 августа 2025, 23:10

Единственная 400-балльница ЕГЭ-2025 получила высший балл в МГУ

Фото: Istock/alexeyrumyantsev

Надежда Яшмолкина набрала максимум на экзамене по математике на ВМК МГУ, но не подтвердила зачисление на факультет ВМК за день до окончания приёмной кампании.