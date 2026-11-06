Ветеринар рассказал об опасности покрытой инеем травы для собаки

06 ноября 2026, 16:38

Ветеринар Шеляков: покрытая инеем трава вызывает холодовый спазм желудка у собак

Фото: iStock/marigo20

Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life.ru, что покрытая инеем осенняя трава может спровоцировать у собак холодовой спазм желудка, раздражение слизистой и даже отравление, а особую опасность представляют городские газоны, на которых скапливаются химические вещества и другие загрязнения.





По его словам, в последние год-два участились случаи интоксикации у собак после поедания травы на городских газонах; причиной могут быть химикаты и пестициды, которыми обрабатывают растения, чтобы газоны выглядели ровными и на них не появлялись сорняки, хотя точный источник отравлений установить удаётся не всегда.



Отдельное внимание Шеляков посоветовал обращать на поведение питомца во время прогулки: повышенный интерес к растениям может указывать на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, и иногда собаки таким способом пытаются вызвать рвоту или облегчить неприятные ощущения в желудке, в том числе связанные с повышенной кислотностью.



При этом специалист подчеркнул, что само по себе желание пожевать несколько травинок ещё не свидетельствует о заболевании — насторожиться стоит, если собака сразу после выхода на улицу начинает жадно поедать траву в больших количествах, и в таком случае ветеринар рекомендует проверить состояние пищеварительной системы животного.



С наступлением холодов ситуация усугубляется сразу по нескольким причинам. Первая связана с загрязнением растений: на поверхности травы оседают городская пыль, углеводороды, химические вещества и дорожные реагенты, а в обычных условиях часть загрязнений может смываться дождём или росой, однако при заморозках этот процесс затрудняется.



Вторая опасность связана с изменением структуры растений: подмёрзшая трава становится более жёсткой, поэтому, вырывая стебли, собака может захватывать вместе с корнями частицы почвы, а земля, особенно в городских условиях, далеко не всегда безопасна — вместе с грунтом в организм животного могут попадать различные загрязнения, в том числе яйца гельминтов, и таким образом поедание осенней травы создаёт дополнительный риск заражения паразитами.



Третьим фактором Шеляков назвал возможное травмирование желудочно-кишечного тракта: жёсткие осенние стебли способны раздражать и повреждать слизистую, особенно если у питомца уже имеются проблемы с пищеварением, а ситуация может осложняться тем, что собаки иногда пытаются поеданием растений облегчить неприятные ощущения в желудке и в результате вместо ожидаемого облегчения рискуют получить дополнительное раздражение пищеварительного тракта.





«Также трава становится холодной. Если питомец съест много такой травы, может случиться холодовой спазм желудка», — предупредил ветеринар.

«Не затягивайте, иначе к уже имеющемуся нездоровью добавятся травмы слизистой и инфекции от поглощённой грязи, что только усугубит заболевание», — предупредил врач.