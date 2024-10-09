СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера

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Совет Федерации одобрил закон о лишении прав на срок до 1,5 лет за использование устройств, которые позволяют скрыть государственный номер автомобиля. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас водители, которые управляют транспортными средствами с грязными номерами, могут быть оштрафованы на 500 рублей. За езду без номеров предусмотрены более строгие меры — штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Установка подложных номеров влечет за собой штраф в 2 500 рублей.
Законом предлагается ужесточить административную ответственность за управление транспортом с госзнаками, которые оборудованы устройствами, затрудняющими их идентификацию или позволяющими их изменять или скрывать. За это правонарушение планируется наказывать лишением права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. За повторное нарушение предлагается вводить наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет.
Ранее сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Законом предлагается ужесточить административную ответственность за управление транспортом с госзнаками, которые оборудованы устройствами, затрудняющими их идентификацию или позволяющими их изменять или скрывать. За это правонарушение планируется наказывать лишением права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. За повторное нарушение предлагается вводить наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет.
Ранее сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова