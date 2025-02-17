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Составлен топ регионов России по качеству жизни

Москва, Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг регионов РФ по качеству жизни
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по качеству жизни. Об этом сообщают РИА Новости.
На последний позициях в списке оказались Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. Рейтинг составлялся на основе 66 показателей, которые учитывали фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

У Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга средний рейтинговый бал превышает 80 из 100 возможных. Эта тройка уже долгие годы возглавляет список и сильно опережает предшествующие им субъекты.

Также в десятку вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На последних местах находятся Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.

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В России может вырасти уровень безработицы впервые с начала десятилетия
17 февраля 2025, 05:53

Фото: iStock/Doucefleur

В России ожидается увеличение уровня безработицы в 2025 году впервые с начала десятилетия. Об этом пишут «Известия».
В пандемийный год уровень безработицы в стране вырос до 5,9%. Уже в этом ожидается увеличение данного показателя с нынешних 2,3% до 2,6%. При этом опрошенные Центробанком аналитики предсказывают рост безработицы в стране до 2,9 % к 2027 году.

Эксперты поясняют, что эта тенденция связана со снижением количества вакансий в службах занятости, а также увеличение числа сокращений в крупных корпорациях. По словам профессора Финансового университета при правительстве России Юлии Долженковой, несмотря на данный факт, безработица будет расти медленно, что объясняется развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. В особенности она выделила сферу торговли, которая переходит на онлайн-формат.

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#безработица
#эксперты
#рост
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Юрист Поправко: с 1 марта изменятся правила подачи документов в Росреестр
17 февраля 2025, 04:23

Фото: iStock/KangeStudio

С 1 марта россиян ждут изменения в правилах подачи документов в Росреестр, Об этом предупредила управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко.
«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр, нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — поделилась эксперт с агентством «Прайм».

Отмечается, что с 1 марта юридические лица будут вынуждены подавать в Росреестр сведения о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью и прилагаемые к ним документы только в электронной форме. Это можно будет сделать через «Госуслуги», на сайте регистрирующего органа или любым другим доступным образом.

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#эксперт
#юрист
#госуслуги
#документы
#росреестр
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Минпросвещения и Госдума разрабатывают инициативы по пресечению травли в школах
16 февраля 2025, 20:16

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Совместную разработку инициатив по пресечению травли в школах осуществляет Минпросвещения и Госдума. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя министерства Ларису Фальковскую.
«Сейчас на площадке Госдумы и нашего министерства идет работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на вот такое более жесткое пресечение, причем пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей...» — сказала она.

По словам Фальковской, разрабатываются именно механизмы поддержки и помощи, а не наказания и обвинения.

Специалист резюмировала, что любые проявления агрессии в среде образования должны быть пресечены, и не имеет значения, в чью сторону эта агрессия направлена.

Ранее стало известно, где построят новую школу.

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#мир
#россия
#школы
#законопроект
#госдума
#минпросвещения
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#новости
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Россиянам объяснили алгоритм действий при оформлении на них кредита мошенниками
РБК порекомендовал россиянам обращаться в полицию при оформлении на них кредита
16 февраля 2025, 20:01

Фото: istockphoto/prim91

Если на человека оформили кредит мошенники, ему нужно обратиться к полицейским, прокуратуре, а также в кредитную организацию и онлайн-приемную ЦБ РФ. Если ничего из вышеперечисленного не сработало, можно смело обращаться в суд, пишет РБК.
«Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли и, возможно, даже не являетесь клиентом этого банка. Тогда действовать нужно быстро и четко», — сказано в материале.
Вместе с тем во время выполнения всех действий не стоит совершать платежи, поскольку это может быть расценено, как намерение погасить кредит, отметили авторы.

Ранее стало известно о новом виде мошенничества.

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#прокуратура
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Стало известно, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков
DOGE: США планировали потратить 10 миллиона долларов на обрезание в Мозамбике
16 февраля 2025, 15:00

Фото: iStock/rarrarorro

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, сообщил на своей странице в соцсети X, на что Вашингтон планировал потратить миллионы долларов налогоплательщиков.
Уточняется, что 10 млн долларов планировалось отправить на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», 14 млн долларов на «улучшение государственных закупок» в Сербии, 22 млн долларов на «инклюзивный и представительный политический процесс» в Молдавии. Согласно информации ведомства, 21 млн долларов могли перечислить на выборы в Индии, а 40 млн долларов — на центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Примечательно, что соответствующие инициативы были отменены департаментом.

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#илон маск
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