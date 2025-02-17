Составлен топ регионов России по качеству жизни

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Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по качеству жизни. Об этом сообщают РИА Новости.
На последний позициях в списке оказались Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. Рейтинг составлялся на основе 66 показателей, которые учитывали фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.
У Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга средний рейтинговый бал превышает 80 из 100 возможных. Эта тройка уже долгие годы возглавляет список и сильно опережает предшествующие им субъекты.
Также в десятку вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На последних местах находятся Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.
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У Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга средний рейтинговый бал превышает 80 из 100 возможных. Эта тройка уже долгие годы возглавляет список и сильно опережает предшествующие им субъекты.
Также в десятку вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На последних местах находятся Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.
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Иван Мусатов