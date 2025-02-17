Юрист Поправко: с 1 марта изменятся правила подачи документов в Росреестр

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С 1 марта россиян ждут изменения в правилах подачи документов в Росреестр, Об этом предупредила управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко.
«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр, нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — поделилась эксперт с агентством «Прайм».
Отмечается, что с 1 марта юридические лица будут вынуждены подавать в Росреестр сведения о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью и прилагаемые к ним документы только в электронной форме. Это можно будет сделать через «Госуслуги», на сайте регистрирующего органа или любым другим доступным образом.
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Иван Мусатов