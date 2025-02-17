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Юрист Поправко: с 1 марта изменятся правила подачи документов в Росреестр

Фото: iStock/KangeStudio

Фото: iStock/KangeStudio

С 1 марта россиян ждут изменения в правилах подачи документов в Росреестр, Об этом предупредила управляющий партнер «Поправко, Деревенко и Партнеры» (PDP) Наталия Поправко.
«С учетом необходимости выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для сотрудников, которые от имени юридического лица подают пакет документов в Росреестр, нововведение повлечет дополнительные затраты юрлиц на регистрацию сделок с недвижимостью», — поделилась эксперт с агентством «Прайм».

Отмечается, что с 1 марта юридические лица будут вынуждены подавать в Росреестр сведения о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью и прилагаемые к ним документы только в электронной форме. Это можно будет сделать через «Госуслуги», на сайте регистрирующего органа или любым другим доступным образом.

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Минпросвещения и Госдума разрабатывают инициативы по пресечению травли в школах
16 февраля 2025, 20:16

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Совместную разработку инициатив по пресечению травли в школах осуществляет Минпросвещения и Госдума. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя министерства Ларису Фальковскую.
«Сейчас на площадке Госдумы и нашего министерства идет работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на вот такое более жесткое пресечение, причем пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей...» — сказала она.

По словам Фальковской, разрабатываются именно механизмы поддержки и помощи, а не наказания и обвинения.

Специалист резюмировала, что любые проявления агрессии в среде образования должны быть пресечены, и не имеет значения, в чью сторону эта агрессия направлена.

Ранее стало известно, где построят новую школу.

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#минпросвещения
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Россиянам объяснили алгоритм действий при оформлении на них кредита мошенниками
РБК порекомендовал россиянам обращаться в полицию при оформлении на них кредита
16 февраля 2025, 20:01

Фото: istockphoto/prim91

Если на человека оформили кредит мошенники, ему нужно обратиться к полицейским, прокуратуре, а также в кредитную организацию и онлайн-приемную ЦБ РФ. Если ничего из вышеперечисленного не сработало, можно смело обращаться в суд, пишет РБК.
«Переживать стоит тогда, когда в кредитной истории обнаружен активный договор на заем с указанием суммы и даты открытия, который вы не оформляли и, возможно, даже не являетесь клиентом этого банка. Тогда действовать нужно быстро и четко», — сказано в материале.
Вместе с тем во время выполнения всех действий не стоит совершать платежи, поскольку это может быть расценено, как намерение погасить кредит, отметили авторы.

Ранее стало известно о новом виде мошенничества.

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#мошенники
#полиция
#прокуратура
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Стало известно, на что США планировали потратить миллионы налогоплательщиков
DOGE: США планировали потратить 10 миллиона долларов на обрезание в Мозамбике
16 февраля 2025, 15:00

Фото: iStock/rarrarorro

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, сообщил на своей странице в соцсети X, на что Вашингтон планировал потратить миллионы долларов налогоплательщиков.
Уточняется, что 10 млн долларов планировалось отправить на «добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике», 14 млн долларов на «улучшение государственных закупок» в Сербии, 22 млн долларов на «инклюзивный и представительный политический процесс» в Молдавии. Согласно информации ведомства, 21 млн долларов могли перечислить на выборы в Индии, а 40 млн долларов — на центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Примечательно, что соответствующие инициативы были отменены департаментом.

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#сша
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#илон маск
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В Полтавской области Украины произошло 2-е за месяц землетрясение магнитудой 3,1
16 февраля 2025, 12:35

Фото: istockphoto/allanswart

Второе за февраль землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области Украины. Об этом в соцсетях сообщили специалисты главного центра специального контроля республики.
«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым», — говорится в сообщении.
Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям информировала о землетрясении магнитудой 3,67 под Полтавой 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в Кош-Агачском районе Алтайского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

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#новости
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Никола Студеный 17 февраля: что нужно делать, чтобы привлечь удачу и достаток в дом, народные приметы
16 февраля 2025, 09:45

Фото: iStock/alex_ugalek

В 2025 году 17 февраля отмечается народный праздник Никола Студеный. В этот день православные христиане чтут память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского (также известного как Николай Студит).
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


В лето Господне 793-е от Рождества Христова в селении на острове Крит родился праведный Николай, наречённый в крещении именем, которое станет известно всей Церкви. В десятилетнем возрасте родители его, уразумев призвание Божие, отправили отрока на воспитание в Студийскую обитель Константинопольскую. По окончании монастырского училища, в возрасте шестнадцати лет, Николай принял монашеский постриг, посвятив себя служению Господу.

В годы правления императора Льва V Армянина, гонителя святых икон, преподобный Николай вместе с преподобным Феодором был арестован, подвергнут жестоким истязаниям и заключён в темницу. Лишь спустя шесть лет после мученической кончины императора они были освобождены из заточения. Однако испытания не прекратились, ибо с переменой власти продолжались гонения на верных защитников иконопочитания.

Несмотря на тяготы и страдания, святой Николай не ослабевал в своём служении, проповедуя слово Божие и исцеляя недуги страждущих. За это Господь даровал ему дар исцеления, и многие получали исцеление от молитв его. В Древней Руси, по воле Господа, святой Николай стал известен как Студеный, потому что в этот день обычно случались сильные морозы.

Приметы на 17 февраля


Фото: iStock/alex_ugalek

  • Коли туман стелется по земле, жди оттепели, а то и снежку.
  • Побеги ледяных узоров вниз опускаются — к теплу и солнышку.
  • Мыши по снегу бегают — тепло на носу.
  • Волки воют у селений — морозы крепчают.
  • Иней на Николу — к урожаю богатому.
  • Лес почернел — оттепель на пороге.
  • Ветки ели к земле гнутся — снег на подходе, вверх глядят — погода ясная будет.
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Что нельзя делать в день Николы Студеного


Фото: iStock/Alexmumu

В Николин день, согласно старинным поверьям, не рекомендуется устраивать шумные веселья. Считалось, что это может привлечь злых духов.

Также не следует отправляться в дальние поездки, так как они могут оказаться неудачными и не принесут ничего хорошего.

Стричь волосы и ногти 17 февраля тоже не рекомендуется, чтобы не обрезать своё счастье.

Посещение бани в этот день может быть опасным из-за риска получить ожог.

Зависть, жалобы и ругань могут привлечь неудачи и беды.

Ходить в лес также не рекомендуется, так как предки верили, что это время звериных свадеб, и это может быть опасно.

Одеваться в красное тоже не стоит, чтобы не привлечь злых духов.

Что можно делать 17 февраля


Фото: iStock/sufiyan huseen

  1. В этот день людям рекомендуется посетить храмы и помолиться святому Николаю, так как считается, что такая молитва помогает защитить дом и семью от бед, а также дарует здоровье и благополучие.
  2. Также 17 февраля стоит заняться бытовыми делами. Это принесёт удачу и радость в семью. Например, полезно починить домашнюю утварь, чтобы в доме царили порядок и достаток.
  3. Не забудьте уделить внимание домашним животным и птицам. Хороший уход и кормление помогут защитить их от болезней и несчастий.
  4. Рекомендуется также делать обереги. Их можно развешивать во дворах, курятниках и в доме для защиты от нападений волков. Амулеты могут быть созданы из разнообразных материалов, таких как веточки, растения или чеснок, и предназначены для защиты.
  5. Кроме того, этот день считается благоприятным для гаданий на любовь и богатство. Гадания можно проводить различными способами, включая использование свечей, зеркал и карт. Считается, что они помогут узнать своё будущее и принять важные решения.

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