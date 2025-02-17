В России может вырасти уровень безработицы впервые с начала десятилетия

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В России ожидается увеличение уровня безработицы в 2025 году впервые с начала десятилетия. Об этом пишут «Известия».
В пандемийный год уровень безработицы в стране вырос до 5,9%. Уже в этом ожидается увеличение данного показателя с нынешних 2,3% до 2,6%. При этом опрошенные Центробанком аналитики предсказывают рост безработицы в стране до 2,9 % к 2027 году.
Эксперты поясняют, что эта тенденция связана со снижением количества вакансий в службах занятости, а также увеличение числа сокращений в крупных корпорациях. По словам профессора Финансового университета при правительстве России Юлии Долженковой, несмотря на данный факт, безработица будет расти медленно, что объясняется развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. В особенности она выделила сферу торговли, которая переходит на онлайн-формат.
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Эксперты поясняют, что эта тенденция связана со снижением количества вакансий в службах занятости, а также увеличение числа сокращений в крупных корпорациях. По словам профессора Финансового университета при правительстве России Юлии Долженковой, несмотря на данный факт, безработица будет расти медленно, что объясняется развитием цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. В особенности она выделила сферу торговли, которая переходит на онлайн-формат.
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Иван Мусатов