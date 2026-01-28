Москва побила рекорд по количеству выпавшего снега второй день подряд
Москва вновь обновила рекорд по количеству осадков за сутки: в столице выпало 14 мм снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Новый показатель стал рекордным для 28 января за всю историю метеонаблюдений. Прежнее достижение держалось с 2005 года — тогда за сутки выпало 13,7 мм осадков.
Это уже второй подряд день, когда в Москве фиксируется суточный рекорд. Сильные снегопады существенно осложнили обстановку в городе: на дорогах образовались заносы, коммунальные службы работают в усиленном режиме, а горожане любуются улицами и парками, укутанными снежной пеленой.
Синоптики продолжают следить за развитием ситуации. По их словам, осадки в Москве в ближайшие дни сохранятся.
Читайте также: