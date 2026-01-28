После мощного снегопада в Москве ожидаются сильные морозы

28 января 2026, 15:00

Синоптик Шувалов предупредил о 25-градусных морозах в Москве на выходных

Фото: iStock/Anastaciia Petrova

В конце текущей недели в столичном регионе ожидаются 25-градусные морозы. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, температура начнет понижаться уже 30 января. В пятницу днем ожидается порядка -16…-19 °С. А в выходные в ночные часы по области показатели опустятся до -20…-25 °С.





«Пока сложно сказать, как долго продлится период сильных морозов в Москве и области. Ожидается существенный заток холода, антициклон. Предыдущий морозный период в Москве занял три дня. Поэтому ожидается, что и сейчас в столице будет по меньшей мере три очень холодных дня», — отметил Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Уже в пятницу местами ожидается небольшой снег. Такая же погода с небольшим снегом будет и в выходные дни», — отметила она.