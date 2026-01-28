В парках Подмосковья с начала недели убрали 800 тысяч кубометров снега
На территории парков Московской области проводится усиленная работа по ликвидации последствии мощного снегопада, накрывшего столичный регион вечером в понедельник, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
К среде объём убранного в парках снега составил более 800 тысяч кубометров. В работах участвуют свыше 1,2 тыс. человек, используются около 260 единиц спецтехники.
«Первоочередной задачей является уборка центральных аллей, входных групп и парковок. Затем дворники расчищают спортивные и детские площадки, а также второстепенные дорожки», — говорится в сообщении.Всего в Подмосковье насчитывается 219 парков культуры и отдыха и лесопарков, работа по уборке снега проводится в каждом из них.