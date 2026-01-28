В парках Подмосковья с начала недели убрали 800 тысяч кубометров снега

28 января 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

На территории парков Московской области проводится усиленная работа по ликвидации последствии мощного снегопада, накрывшего столичный регион вечером в понедельник, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.





К среде объём убранного в парках снега составил более 800 тысяч кубометров. В работах участвуют свыше 1,2 тыс. человек, используются около 260 единиц спецтехники.





«Первоочередной задачей является уборка центральных аллей, входных групп и парковок. Затем дворники расчищают спортивные и детские площадки, а также второстепенные дорожки», — говорится в сообщении.