Подмосковные регоператоры из-за снегопада перешли на усиленный режим работы
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера перешёл в 12 городских округах на усиленный режим работы. Причина – ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В зону обслуживания этого регоператора входят Балашиха, Богородский, Лосино-Петровский, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Звёздный городок, Павловский Посад, Реутов, Черноголовка, Щёлково, Фрязино и Электросталь.
В компании жителям напомнили, что зимой часто возникают проблемы с доступностью контейнерных площадок и проездом спецтехники по дорогам и дворам из-за припаркованных автомобилей.
Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко назвал основной задачей обеспечить своевременный и бесперебойный вывоз отходов. Ежедневный план – 21 тыс. контейнерных площадок. Для этой работы задействовано порядка 1300 единиц спецтехники. чтобы обеспечить беспрепятственный проезд мусоровозов, органы местного самоуправления проводят зачистку подъездных групп,
Автовладельцев просят не оставлять транспорт там, где он мешает проезду мусороуборочного транспорта и других специальных служб. Неправильная парковка срывает своевременный вывоз отходов.
Кроме того, специалисты напоминают гражданам, что парковка автомобиля рядом с контейнерами – это нарушение, которое влечёт штрафы. Для оперативного информирования о случаях неправомерной парковки жители могут воспользоваться мобильным приложением «Добродел», отправив обращение через «Народный инспектор».
