Подмосковные регоператоры из-за снегопада перешли на усиленный режим работы

28 января 2026, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Ногинского кластера перешёл в 12 городских округах на усиленный режим работы. Причина – ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.