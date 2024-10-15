Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов». Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.
«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира», — отметила Сергунина.
Церемония вручения прошла в Нью-Дели. Уточняется, что при оценке учитывалось 90 показателей инновационного развития. Данные показатели затрагивают несколько ключевых направлений.
Одним из основных параметров, на который обратили внимание зарубежные эксперты, является практически полное покрытие столицы высокоскоростным интернетом. 97% граждан пользуются интернетом каждый день.
Читайте также:
Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение тепла в Москву
Археологи обнаружили уникальный артефакт при раскопках в центре Москвы
В Москве начнется строительство новой школы в Нижегородском районе на 600 мест
Екатерина Коршунова