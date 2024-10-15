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Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

Сергунина: Москва получила сертификат ООН для умных городов
15 октября 2024, 16:10
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов». Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.
«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира», — отметила Сергунина.

Церемония вручения прошла в Нью-Дели. Уточняется, что при оценке учитывалось 90 показателей инновационного развития. Данные показатели затрагивают несколько ключевых направлений.



Одним из основных параметров, на который обратили внимание зарубежные эксперты, является практически полное покрытие столицы высокоскоростным интернетом. 97% граждан пользуются интернетом каждый день.

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В Подмосковье установили 95 новых светофоров
15 октября 2024, 15:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

95 новых светофоров установили на региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора, работа ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На дорогах установили 70 светофоров типа Т-7 и 25 светофоров типа Т-1. Всего в этом году в регионе планируется установить свыше 190 новых светофоров», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что места установки светофоров определяются на основании информации об аварийности и трафике на том или ином участке дороги.

В министерстве объяснили, что светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрестках для направления потоков автомобилей, а светофоры типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета ставят у нерегулируемых пешеходных переходов для привлечения внимания водителей.

Всего на региональных дорогах Московской области с 2019 по 2023 гг. установили свыше 1.1 тыс. светофоров.

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#подмосковье
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Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение тепла в Москву
15 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/yulenochekk

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.
«И в пятницу, и в выходные дни у нас начнётся адвекция тепла, погоду будет определять антициклон. И ночная, и дневная температуры станут уже положительными. Ночью в пределах 2-7°С, днём 7-12°С. Тепло ещё вернётся. Ещё осень к нам вернётся и порадует нас и теплом, и солнышком», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

А в Новокузнецке, Междуреченске, Белове и Киселевске уже выпал снег. Как передаёт «Сiбдепо», теперь новогодняя погода была зафиксирована на трассе Алтай — Кузбасс. Жители региона продолжают делится в соцсетях кадрами уже зимней красоты.

Ранее Татьяна Позднякова рассказывала, что примерно до четверга в Московском регионе температура ночью будет опускаться до слабоотрицательных значений, однако уже к концу недели температурный фон вернётся к норме.

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#тепло
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Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе
15 октября 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и певицей Лаймой Вайкуле в Кишиневе после их выступлений на концерте в честь Дня города. Об этом сообщил портал Unimedia.
Уточняется, что Санду пожала артистам руки и поблагодарила их за присутствие.

«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что поддержали нас», — заявила президент Молдавии.

Отмечается, что некоторые музыканты «Би-2» имеют гражданство Молдавии, поэтому, как информирует портал, политик будет часто видеть группу.

Напомним, в апреле текущего года участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении исполнителям гражданства.

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#ес
#молдавия
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Путин обсудил гособоронзаказ с главой «Росатома»
Путин провел встречу с главой «Росатома» Лихачевым о выполнении гособоронзаказа
15 октября 2024, 15:45

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и обсудил текущую работу госкорпорации, в том числе выполнение гособоронзаказа и налоги. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лихачев заявил, что атомный заказ успешно сформирован, по многим позициям есть контракты на 10 лет вперед и составляет 52 триллиона рублей. Основная часть денег находится за пределами «Росатома», а средний прирост инвестиций за год достиг 31%.
«Мы вышли на сумму где-то около 1,5 трлн руб. в год. В интересах, в первую очередь, конечно, проектов в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты», — пояснил глава госкорпорации.
Также был отмечен и вклад «Росатома» в налоговую и социальные сферы, где он составил более 500 мрлд рублей.

В области гособоронзаказа Лихачев подчеркнул, что ядерный оружейный комплекс решает задачи обеспечения ядерного паритета, разрабатывается новое вооружение по новым физическим принципам, развивается неядерное оружие, в том числе для нужд СВО.

По словам Лихачева, ядерный оружейный комплекс поставляет суверенные технологии во многие области — машиностроение, цифровую экономику, медицину, материаловедение.
«Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 г. нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам гособоронзаказ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», — добавил глава «Росатома».
Ранее гендиректор госкорпорации сообщал, что США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой происходит с участием России. Он пояснил, что американцы регулярно арестовывают счета между участниками строительства и доставляют много других неудобств. Однако, по его словам, хоть система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».

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В Егорьевске снесли аварийный дом на четыре квартиры
15 октября 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхий одноэтажный дом, расположенный в посёлке Шувое городского круга Егорьевск, снесли в рамках работы по ликвидации авариных зданий, недостроев и самостроев, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры общей площадью около 310 квадратных метров, расположенный по адресу: Шувое, Фабричная улица, 18, был построен в 1948 году. Из-за большого физического и морального износа здание признали авариным, жильцов оттуда расселили и после этого долгое время дом пустовал и разрушался. В конечном итоге объект внесли в список на ликвидацию и в сентябре текущего года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время дом полностью демонтирован, а земельный участок, который он занимал, очищен от строительного мусора.

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#мособлархитектура
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Астроном Вибе объяснил сомнения в словах Холланд о сигналах от инопланетян
15 октября 2024, 15:36

Фото: iStock/Andrey Suslov

Российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе выразил сомнения в правдивости заявлений британского режиссёра-документалиста Саймона Холланда о наличии сенсационных материалов и сигналов из космоса, которые якобы доказывают существование разумной инопланетной жизни.
Он пояснил, что сомнения вызывают несколько деталей заявлений Холланда: во-первых, непонятно, кто именно обнаружил сигнал, во-вторых, по словам самого режиссёра, готовятся некие подробности, которых, по сути, на данный момент, получается, нет. При этом Вибе подчеркнул, что, если доказательства разумной жизни в космосе не окажутся фейком он сам будет рад.

«Мы время от времени получаем какие-то сигналы, но это вовсе не означает, что это сигналы от внеземных цивилизаций. Что-то фиксировалось на телескопе РАТАН и на других телескопах», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Вибе.

Тем временем российские учёные из НИТУ МИСИС разработали систему, которая позволяет дистанционно отслеживать деформации в различных объектах. Новую наработку можно будет использовать в создании бесконтактных датчиков и новых умных материалов. Учёные создали проводки из аморфных ферромагнитных сплавов, чей диаметр меньше человеческого волоса.

«Мы показали потенциал аморфных микропроводов в качестве бесконтактных датчиков для обнаружения механических напряжений, что способствует развитию технологий дистанционного мониторинга. Полученные результаты могут послужить основой для разрабатываемых умных материалов или смарт-имплантатов», — прояснила в беседе с RT профессор кафедры технологии материалов электроники МИСИС Лариса Панина.

Ранее российские микроконтроллеры были успешно протестированы на отечественной системе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee.

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Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
15 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Компания-производитель зефира «Жизель» убеждена в безопасности своего продукта и планирует обратиться в суд из-за появившихся сообщений о случаях отравления им, пишет РБК.
Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис, комментируя происходящее, отметил, что сведения об отравлениях зефиром, опубликованные в Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Шамис добавил, что производитель будет требовать опровержения.

Он заключил, что производимый «Соколом» зефир разрешен американскими и европейскими стандартами, к тому же он выпускается с 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что на отравление зефиром «Классический» пожаловались сотни человек. Некоторые из пострадавших сообщали, что лекарства не помогали справиться с болью.

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Киберэксперт Шутов назвал главный инструмент мошенников
Киберэксперт Шутов: Мошенники играют на чувстве страха
15 октября 2024, 15:19

Фото: iStock/M.photostock

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.
«Это применение различных психологических методов воздействия на людей, в том числе при помощи современных технологий. В отличие от традиционных киберугроз, таких как вирусы или хакерские атаки, социальная инженерия использует не уязвимости программного обеспечения или оборудования, а человеческие слабости. Мошенники играют на страхе, желании пользователя помочь или необходимости срочно решить какой-то важный вопрос», — пояснил в беседе с RT Шутов.

До этого стало известно, что российские микроконтроллеры были успешно протестированы на отечественной системе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee. Как уточняет RuNews24.ru, Engee является полностью самостоятельной, но при этом совместимой с американской аналогичной системой MATLAB, которая много лет занимала лидирующие позиции в этой отрасли. Теперь учёные и инженеры смогут свободно перенести свои разработки из зарубежной системы в отечественную.

Ранее сообщалось, что уже в этом году в российских школах и университетах начнут преподавать кибербезопасность.

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#наука
#техника
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День матери 2024: когда отмечается и что подарить
15 октября 2024, 14:58

Фото: iStock/goodmoments

День матери — довольно молодой, но при этом добрый и важный праздник, посвященный всем мамам. В России его начали отмечать с 1998 года. В этот день взрослые и дети благодарят своего самого родного человека за поддержку, любовь и преданность.
История и традиции праздника, а также варианты подарков для мамы — в материале «Радио 1».

История Дня матери

Фото: iStock/OlyaSolodenko

День матери — это международный праздник, который отмечается во многих странах мира. Его история уходит корнями в глубокую древность, но как самостоятельный праздник он начал формироваться в XIX веке. В разных культурах и странах существуют свои традиции и обычаи, связанные с этим днем.

К примеру, культ матери существовал еще в Древней Греции. С наступлением марта там начинали проводить разнообразные мистерии в честь Реи, прародительницы богов. А в Британии четвертое воскресенье Великого поста считалось «материнским» и посвящалось всем мамам.

В США одна из первых предложила отмечать этот праздник Джулия Уорд Хоув в 1872 году, но тогда ее идея не получила поддержки. А вот инициатива Анны Джарвис в 1907 году нашла отклик, и первым штатом, где отметили День матери, стала Вирджиния в 1910 году. Спустя 4 года по решению президента США Вудро Вильсона этот праздник стал национальным.

В России первая попытка учредить День матери была предпринята в 1915 году, но этот день не закрепился в народном календаре. Позже, уже в СССР, учительница Эльмира Гусейнова выступила с инициативой создания этого праздника, и 30 октября 1988 года он был проведен в одной из бакинских школ.

В 1990-х годах к идее создания Дня матери вернулись вновь. С подобной инициативой выступали депутаты Госдумы, праздник отмечали на региональном уровне в Якутии. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении общенационального праздника, который призван напомнить о важной роли матери в жизни каждого человека.

Когда День матери в России в 2024 году

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник придется на 24 ноября.

В этот день принято поздравлять всех матерей и делиться с ними любовью и благодарностью за все, что они делали.

Где еще в мире отмечается День матери

Фото: iStock/gpointstudio

В разных странах мира День матери отмечают по-разному, и у этого праздника могут быть разные причины и история. Он может быть связан с религиозными, историческими или культурными событиями и явлениями. Поэтому в разных уголках света этот праздник может отличаться по масштабам и дате проведения.

Так, в Боливии этот праздник напоминает об историческом событии — битве при Ла-Корунье 27 мая 1812 года, когда женщины защищали детей и боролись за независимость страны.

В большинстве западных стран День матери отмечается во второе воскресенье мая. В Испании, Португалии, Венгрии и Литве этот праздник приходится на первое воскресенье мая, а в Швеции и Франции — на последнее воскресенье мая.

В других странах День матери отмечают в следующие дни: в Египте — 21 марта, в Беларуси — 14 октября, в Армении — 7 апреля, в Грузии — 3 марта. В Великобритании его отмечают в первое воскресенье весны, а в Японии — 12 мая.

Что можно подарить маме на праздник

Фото: iStock/gpointstudio

Выбор подарка на День матери зависит от ваших возможностей и предпочтений мамы. Главное — чтобы он был от души и выражал вашу любовь и заботу.
  • Набор косметики — подарочный набор качественной косметики — это отличный способ показать маме, что вы заботитесь о ее красоте и здоровье. Можно выбрать набор кремов, масок, сывороток или декоративной косметики в зависимости от предпочтений мамы.
  • Подарочный сертификат в магазин — если вы не уверены, что выбрать, подарите маме сертификат в ее любимый магазин. Так она сама сможет выбрать то, что ей действительно понравится.
  • Книга — если мама любит читать, подарите ей книгу ее любимого автора или в жанре, который ей интересен.
  • Абонемент в спа или на массаж — День матери — отличный повод побаловать маму расслабляющими процедурами. Абонемент в спа-салон или на массаж поможет ей отдохнуть и расслабиться.
  • Подарок, сделанный своими руками — если у вас есть творческие способности, сделайте подарок своими руками. Это может быть картина, вышивка, вязаный шарф или что-то еще, что вы умеете делать. Такой подарок будет особенно ценным и запоминающимся.
  • Билеты на концерт или в театр — если у мамы есть любимые исполнители или артисты, подарите ей билеты на их концерт или спектакль. Это будет отличным способом провести время вместе и насладиться любимым искусством.
  • Кулинарный подарок — приготовьте для мамы что-нибудь вкусное. Это может быть торт, печенье, конфеты или что-то другое, что она любит. Можно также заказать доставку ее любимых блюд из ресторана.
  • Подарок для дома — подарите маме что-то для дома, например, красивый плед, набор подушек, картину или что-то еще, что украсит ее интерьер.
  • Подарок для здоровья — подарите маме что-то полезное для здоровья, например, массажный коврик, набор для йоги или что-то еще, что поможет ей заботиться о себе.
  • Подарок для хобби — если у мамы есть хобби, подарите ей что-то, что поможет ей заниматься им. Например, набор для рукоделия, инструменты для садоводства или что-то еще.

Традиции на День матери

Традиции празднования Дня матери могут различаться в разных странах и семьях. Но есть некоторые общие моменты, которые объединяют всех. Например, дети часто готовят для своих мам подарки и сюрпризы, устраивают концерты и представления. Также в этот день многие посещают кладбища, чтобы навестить могилы умерших матерей. В некоторых странах проводятся массовые мероприятия, концерты и фестивали, посвященные этому празднику.

День матери — это прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность мамам за все, что они делают для нас. Это день, когда мы можем показать им, как они важны для нас, и подарить им немного радости и тепла.

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