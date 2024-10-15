Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение тепла в Москву

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.
«И в пятницу, и в выходные дни у нас начнётся адвекция тепла, погоду будет определять антициклон. И ночная, и дневная температуры станут уже положительными. Ночью в пределах 2-7°С, днём 7-12°С. Тепло ещё вернётся. Ещё осень к нам вернётся и порадует нас и теплом, и солнышком», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.
А в Новокузнецке, Междуреченске, Белове и Киселевске уже выпал снег. Как передаёт «Сiбдепо», теперь новогодняя погода была зафиксирована на трассе Алтай — Кузбасс. Жители региона продолжают делится в соцсетях кадрами уже зимней красоты.
Ранее Татьяна Позднякова рассказывала, что примерно до четверга в Московском регионе температура ночью будет опускаться до слабоотрицательных значений, однако уже к концу недели температурный фон вернётся к норме.
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Мелисса Тимофеева